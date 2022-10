Interprète de figures féminines inoubliables, en lutte avec les préjugés et les limites des rôles imposés par la société, l’actrice revient avec deux nouveaux films, “Diane de Poitiers” de Josée Dayan, film prestigieux en deux parties pour la télévision, et “Mascarade” de Nicolas Bedos, comédie éclatante pour le cinéma, et au théâtre avec “Le Vertige Marilyn”.