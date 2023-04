Le style 'Indie Sleaze' est-il déjà de retour ?

Pendant la Milan Design Week, la marque américaine célèbre le 50e anniversaire de The Original Timberland® Boot, en apportant une nouvelle installation à la Triennale Milano. Pour l'occasion, l'innovatrice de chaussures et ingénieure en tricot Suzanne Oude Hengel, impliquée dans le projet Future73 avec Ferdi Alici directeur de OUCHHH et la vice-présidente et directrice générale de Timberland EMEA Nina Flood, participeront.