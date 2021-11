Hailey Baldwin : "Je n’ai pas respecté tous les conseils de la Bible"

Compagne de Justin Bieber et BFF de Bella, Gigi, Kendall ou Kylie, Hailey Baldwin n’est plus une simple célébrité Instagram issue de la fameuse fratrie, une gamine de la génération Z dont la substance se nourrit de selfies, de symboles de la paix et de red carpet. C’est une superstar.