Gloria Vanderbilt nous quitte, à l'âge de 95 ans

La légendaire socialite, l'une des plus prisées de l’Amérique post world war, proche de Sinatra, Avedon ou Lumet, a vécu mille vies et en a perdu presque autant. Elle a tiré sa révérence hier, à l'âge de 95 ans. L'Officiel s'est plongé dans ses archives et en a ressorti cet article publié en 2013 à son sujet.