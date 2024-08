Eileen Gu : défier les attentes, redéfinir le succès

Le chronomètre estival bat son plein, et lorsqu’on se met à l’heure d’été, les couleurs restent le symbole absolu de joie et de bonheur. Notre coup de cœur cette saison ? La collection Happy Sport de Chopard. A la fois précieuse, colorée et intemporelle, elle fait danser librement les diamants sous la glace de ses garde-temps et comble les goûts fantasques des femmes depuis plus de vingt ans.