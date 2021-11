Comment porter la veste de tailleur sans rien en dessous ?

Oubliez la robe du soir, la nouvelle lubie des habituées du red carpet frôle l'attentat à la pudeur. L'idée ? Sortir nue, sous son blazer. Mais avec une pièce oversized et un rouleau de double-face, l'exercice se révèle moins périlleux que prévu. Petit florilège des meilleurs looks "almost naked" repérés sur le tapis rouge, histoire de s'inspirer pour son prochain gala.