Clara McGregor : "Je suis fascinée par ce que les femmes ont accompli"

Vagabondant entre Londres, Los Angeles et Brooklyn, grande passionnée de cinéma, l’actrice, mannequin et photographe, fille d’Ewan McGregor et d’Eve Mavrakis (et sœur d’Esther) rêve de rôles bouleversants et de grandes aventures.