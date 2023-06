Après Paris, New York, Londres et Ibiza, l’Experimental Group, réputé pour ses bars à cocktails, restaurants et hôtels, s’installe à Verbier. Décor léché, restaurant de produits locaux aux recettes alpines et influences françaises, bar à cocktail sophistiqué, spa pointu, chambres spacieuses… tout y est pour faire de cet hôtel 4 étoiles, un refuge chic et cool à la fois.