Wooyoungmi, printemps-été 2019

Tout droit sortis d'un tube de Bowie époque Ziggy Stardust, les modèles qui faisaient claquer le talon de leurs boots sur le carrelage du Lycée Camille See assumaient leur androgynie chez Wooyoungmi. Ici, des chemises à col pelle-à-tarte en popeline rayée, nylon, là, des jeans et pantalons en cuir taille haute, ceinturés. On y apercevait même une combinaison parme en lurex, histoire de justifier la bande son entêtante. Fidèle à l'époque mais contemporaine, ladite collection offre une réflexion imagée et désirable sur le mélange des genres, qui semble monopoliser les podiums parisiens.