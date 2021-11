L'hommage à Arthur Rimbaud de JW Anderson

Inspiré par le travail de l'artiste David Wojnarowicz et l'oeuvre d'Arthur Rimbaud, Jonathan Anderson a présenté, mercredi 15 janvier, une collection poétique et rétrospective des codes de la maison : de l'imprimé paisley aux coupes oversized et fluides, en passant par les accessoires dont l'incontournable Cap Bag revisité en format mini. Un florilège arty et cérébral dont seul le créateur irlandais détient le secret.