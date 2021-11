Femmes

Clare Waight Keller arrive chez Givenchy

On avait du mal à imaginer l'univers gipsy, ultra-féminin et lyrique de l'ex-designer à la tête de Chloé chez Givenchy. Pourtant, l'annonce, tombée aujourd'hui, est sans appel. Et la collaboration promet d'être l'une des plus intéressantes du moment.