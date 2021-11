Editions M.R., printemps-été 2019

Un vestiaire conçu comme pour un adolescent un brin rebelle, "too cool for school", mais qui sait exactement ce dont il a besoin pour parader en ville. Délaissant pour cette saison sa vision estivale du nouveau tailoring, Mathieu de Ménonville se penche sur la question du jeune parisien en quête d'identité : pensé de manière intelligente, le dresscode oscille entre silhouettes lycéennes, où le jean se porte étriqué, les pins s'accumulent sur les blousons et les couleurs naïves orchestrent une réinterprétation textile d'un été passé à la Grande Motte. L'art et la manière de s'écarter du fil rouge sans bifurquer dans une mauvaise direction.