Chez Celine, Michael Rider remet le style au cœur de la mode
Avec sa collection printemps-été 2027 pour Celine, Michael Rider signe un vestiaire vivant, où le style naît moins des tendances que de la personnalité de celui qui l'habite.
Avec sa collection printemps-été 2027 pour Celine, Michael Rider signe un vestiaire vivant, où le style naît moins des tendances que de la personnalité de celui qui l'habite.
Dans l'ancien ministère de l'Intérieur du Qatar, signé David Chipperfield et animé par plus de 350 œuvres d'art régionales, le luxe devient culture et la culture devient destination. Bienvenue à The Ned Doha, un lieu où la ville se révèle dans toute sa splendeur.