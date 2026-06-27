Chez Kiko Kostadinov, le minimalisme prend du relief
Kiko Kostadinov poursuit son exploration d'un vestiaire essentiel où la construction, la matière et le volume supplantent tout effet décoratif.
Kiko Kostadinov poursuit son exploration d'un vestiaire essentiel où la construction, la matière et le volume supplantent tout effet décoratif.
Autrefois reléguée au rang de fantasme ou de surprise coquine pour réveiller monsieur un soir d’hiver, l’aventure entre filles est devenue une étape incontournable sur l’autoroute du cool. Certains parleraient même de tendance. On vous explique pourquoi il faut sauter le pas.
C'est l'événement de l'été : Spider-Man : Brand New Day sera sur grand écran fin juillet... et avec le bonheur de retrouver notre couple favori Zendaya-Tom Holland en promotion ensemble, tout en style.