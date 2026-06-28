Chez Hed Mayner, le minimalisme prend de l'ampleur
Avec sa collection printemps-été 2027, Hed Mayner épure sa silhouette signature pour mieux révéler une élégance instinctive, tactile et profondément contemporaine.
Avec sa collection printemps-été 2027, Hed Mayner épure sa silhouette signature pour mieux révéler une élégance instinctive, tactile et profondément contemporaine.
Dans l'ancien ministère de l'Intérieur du Qatar, signé David Chipperfield et animé par plus de 350 œuvres d'art régionales, le luxe devient culture et la culture devient destination. Bienvenue à The Ned Doha, un lieu où la ville se révèle dans toute sa splendeur.