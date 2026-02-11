Chez Ralph Lauren, une femme libre et rebelle
À New York, Ralph Lauren dévoile pour l’Automne 2026 une collection féminine intime, ode à l’aventure, à la liberté et à l’élégance intemporelle.
Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.
Après plus de trois décennies de carrière, l’actrice espagnole sait quelles sont ses priorités. À l’occasion de la sortie du film The Bride!, elle nous raconte sa façon très délibérée de sélectionner des projets, sa relation au jeu et à la célébrité.