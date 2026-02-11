Fashion Week

Chez Ralph Lauren, une femme libre et rebelle

À New York, Ralph Lauren dévoile pour l’Automne 2026 une collection féminine intime, ode à l’aventure, à la liberté et à l’élégance intemporelle.

11.02.2026 by Pauline Borgogno
new york coat person mobile phone cup adult male man female woman fashion
Crédits : Getty Images

Tags

fashion-weeknew-yorknyfwdefileralph-lauren

Articles associés

nature outdoors scenery landscape panoramic people person art painting

Fashion Week

Chez Moncler Grenoble, une vision alpine entre tradition et innovation

Sous la lune des Rocheuses, Moncler Grenoble dévoile à Aspen une collection où l’héritage alpin dialogue avec une vision résolument contemporaine de la montagne.

02.02.2026 by Pauline Borgogno
new york people person dancing leisure activities crowd group performance

Fashion Week

Chez Marc Jacobs, l'éloge de la retenue

Pour le printemps 2026, Marc Jacobs ouvre la Fashion Week new-yorkaise avec une collection retenue et habitée, où la mémoire, la perte et l’espoir redessinent un vestiaire d’une maturité poignante.

10.02.2026 by Pauline Borgogno
paris adult female person woman clothing coat male man long sleeve sleeve

Fashion Week

Chez Saint Laurent, l'aube du désir selon Anthony Vaccarello

À l’aube parisienne, Anthony Vaccarello explore pour Saint Laurent un moment suspendu où l’intime, le désir et la silhouette se révèlent sans artifice.

28.01.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

new york coat person mobile phone cup adult male man female woman fashion

Fashion Week

Chez Ralph Lauren, une femme libre et rebelle

À New York, Ralph Lauren dévoile pour l’Automne 2026 une collection féminine intime, ode à l’aventure, à la liberté et à l’élégance intemporelle.

11.02.2026 by Pauline Borgogno
book publication person reading adult female woman

Beauté

Chez Martha, l’expérience capillaire pensée comme un hôtel de beauté

Sur les quais de Seine, Martha imagine la coiffure comme une expérience sensorielle, humaine et profondément réconfortante.

11.02.2026 by Pauline Borgogno
electronics headphones

Shopping

L'art du son nomade selon Fendi et Devialet

À la croisée du luxe et de la haute technologie, Fendi et Devialet dévoilent une enceinte portable où design iconique et excellence acoustique dialoguent avec audace.

11.02.2026 by Pauline Borgogno
people person coat jacket t-shirt adult male man portrait sweater

Hommes

Tommy Hilfiger et Cadillac F1® dessinent le futur du sportswear américain

Tommy Hilfiger accompagne l’arrivée de Cadillac Formula 1® Team avec une collection fanwear qui conjugue héritage américain, innovation stylistique et culture racing contemporaine.

11.02.2026 by Pauline Borgogno
architecture building housing house cabin log cabin hotel

Voyage

Chalets privés à Megève : l'alternative chic

Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.

11.02.2026 by Christian-Luc Parison
cosmetics brush device tool lipstick

Beauté

Charlotte Tilbury : Airbrush Flawless Blur Concealer change la donne

Couverture totale, tenue 24 heures, soin intégré. Charlotte Tilbury dévoile Airbrush Flawless Blur Concealer, une innovation hybride qui promet un teint impeccable, sans compromis, du matin jusqu’à la nuit.

11.02.2026 by Laure Ambroise
couch furniture person art painting accessories jewelry necklace

Femmes

Penélope Cruz : "Dans ce métier, on a l'impression de débuter et de ne rien savoir"

Après plus de trois décennies de carrière, l’actrice espagnole sait quelles sont ses priorités. À l’occasion de la sortie du film The Bride!, elle nous raconte sa façon très délibérée de sélectionner des projets, sa relation au jeu et à la célébrité.

10.02.2026 by Carrie Wittmer
new york people person dancing leisure activities crowd group performance

Fashion Week

Chez Marc Jacobs, l'éloge de la retenue

Pour le printemps 2026, Marc Jacobs ouvre la Fashion Week new-yorkaise avec une collection retenue et habitée, où la mémoire, la perte et l’espoir redessinent un vestiaire d’une maturité poignante.

10.02.2026 by Pauline Borgogno