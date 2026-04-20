Chez Pucci, l'aube habille le monde d'énergie et de lumière
À l’heure fragile où la nuit cède à la lumière, Pucci dévoile L'Alba, une collection vibrante qui célèbre l’énergie du renouveau.
À l’heure fragile où la nuit cède à la lumière, Pucci dévoile L'Alba, une collection vibrante qui célèbre l’énergie du renouveau.
Dali Gutserieva est une artiste polyvalente dont la musique classique constitue le cœur de l’expression. Soliste internationale, elle collabore avec de grands chefs d’orchestre et orchestres. Parallèlement, elle explore les arts visuels et la mode, qu’elle intègre à son identité scénique comme outils créatifs. Son univers mêle rigueur, sens esthétique et recherche d’émotion, enrichi par un engagement sincère dans des actions philanthropiques.