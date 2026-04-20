Fashion Week

Chez Pucci, l'aube habille le monde d'énergie et de lumière

À l’heure fragile où la nuit cède à la lumière, Pucci dévoile L'Alba, une collection vibrante qui célèbre l’énergie du renouveau.

20.04.2026 by Pauline Borgogno
clothing skirt adult female person woman fashion footwear sandal
Crédits : Courtesy of Pucci

Tags

fashion-weekPuccidefileCamille Miceli

Articles associés

topix fashion bestof essential autumn winter fashion collection paris horizontal clothing footwear shoe adult female person woman mobile phone phone paparazzi

Fashion Week

Chez Miu Miu, l'intimité du corps face à l'immensité du monde

Au cœur d’une forêt imaginée au Palais d’Iéna, Miuccia Prada signe pour Miu Miu une collection automne-hiver 2026-27 qui rapproche la mode du corps et explore l’intimité féminine avec délicatesse.

10.03.2026 by Pauline Borgogno
fashion adult bride female person woman shoe glove dress formal wear

Fashion Week

Chez Valentino, Alessandro Michele orchestre les "Interférences" romaines

À Rome, dans le décor chargé de tensions du Palazzo Barberini, Alessandro Michele transforme l’héritage de Valentino en un champ d’interférences où mémoire, rigueur et liberté dialoguent sur le corps.

12.03.2026 by Pauline Borgogno
paris adult female person woman clothing coat hat accessories glasses lady

Fashion Week

Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière imagine une fable futuriste

Dans la Cour Carrée du Louvre, Nicolas Ghesquière dévoile pour Louis Vuitton un hiver 2026-27 où nature, folklore et futurisme se fondent en un vestiaire sculptural.

10.03.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

plant graveyard outdoors accessories bag handbag person bench furniture

Food

Loulou célèbre dix ans tout en poursuivant sa métamorphose

Entre les Tuileries et la scène internationale, Loulou célèbre dix ans d’élégance culinaire et ouvre un nouveau chapitre sous le signe du renouveau.

20.04.2026 by Pauline Borgogno
2026 californa chasen marshall creative director foothill ranch march matthew williams oakley oakley hq oakley headquarters person walking adult male man city street arch planetarium photography

Hommes

Matthew M. Williams : "Je crois à un design utile, ancré dans son époque"

Le créateur Matthew M. Williams dévoile une vision ambitieuse pour Oakley, entre héritage technique et renouveau stylistique.

20.04.2026 by Pauline Borgogno
photography person portrait adult female woman cello musical instrument performer solo performance

Femmes

Dali, entre musique et couture

Dali Gutserieva est une artiste polyvalente dont la musique classique constitue le cœur de l’expression. Soliste internationale, elle collabore avec de grands chefs d’orchestre et orchestres. Parallèlement, elle explore les arts visuels et la mode, qu’elle intègre à son identité scénique comme outils créatifs. Son univers mêle rigueur, sens esthétique et recherche d’émotion, enrichi par un engagement sincère dans des actions philanthropiques.

20.04.2026 by Faëlle Médy
face head person photography portrait body part neck accessories earring jewelry

Femmes

Nine D'Urso : "La littérature nous apprend à aimer, à construire, à se battre"

Entre engagement pour la visibilité des autrices et regard neuf sur les codes littéraires, Nine D'Urso célèbre une littérature affranchie des comparaisons et ancrée dans l’émotion.

20.04.2026 by Pauline Borgogno
clothing skirt adult female person woman fashion footwear sandal

Fashion Week

Chez Pucci, l'aube habille le monde d'énergie et de lumière

À l’heure fragile où la nuit cède à la lumière, Pucci dévoile L'Alba, une collection vibrante qui célèbre l’énergie du renouveau.

20.04.2026 by Pauline Borgogno
house housing villa hotel condo city resort hacienda neighborhood tree

Voyage

The Vineta, le nouveau joyau d'Oetker à Palm Beach

Déjà solidement implanté en Europe, aux Caraïbes et au Brésil, le groupe Oetker Hotels met un pied aux Etats-Unis. Il vient de redonner vie à un établissement mythique de Palm Beach, The Vineta. Visite.

17.04.2026 by Christian-Luc Parison
blouse long sleeve coat jacket adult female person woman handbag blazer

Industry Trends

Avec "L'Art de la soie", Gucci sublime son patrimoine

Gucci revisite ses foulards d’archives dans une collection contemporaine où la soie devient un langage vivant entre héritage, création et engagement.

17.04.2026 by Pauline Borgogno
blouse accessories jewelry necklace people person face head portrait earring

Joaillerie

Tiffany & Co. célèbre la force maternelle, de génération en génération

Dans sa campagne délicate et introspective, Tiffany & Co. rend hommage à la force et à l’héritage des mères à travers un récit intime et universel.

17.04.2026 by Pauline Borgogno