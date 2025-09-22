Articles associés

fashion adult female person woman clothing footwear shoe runway hat

Fashion Week

Chez Pauline Dujancourt, une collection qui s’envole entre mémoire et légèreté

La collection printemps-été 2026 de Pauline Dujancourt s’inspire de Nina de Tchekhov, du deuil et de la force créatrice.

22.09.2025 by Pauline Borgogno
london people person dress adult bride female woman formal wear gown dancing

Fashion Week

Chez Richard Quinn, la couture se fait opéra

La collection printemps-été 2026 du créateur britannique fusionne couture et musique dans une mise en scène théâtrale.

22.09.2025 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Chez Erdem, la collection des 20 ans se rêve entre cour, sari et visions martiennes

Sous le colonnade du British Museum, Erdem Moralıoğlu signe une ode théâtrale aux métamorphoses d’Hélène Smith.

22.09.2025 by Pauline Borgogno

horizontal london fashion arts culture and entertainment united kingdom england coat person adult male man necklace child female girl

Fashion Week

Chez Burberry, un show célébrant l’alliance du style et du son

Entre mode et musique, Burberry dévoile une collection vibrante inspirée de la scène musicale britannique.

22.09.2025 by Pauline Borgogno
fashion handbag adult male man person female woman people pants

Fashion Week

Chez Charlie Constantinou, une saison 5 entre nuit, couleur et mémoire

Charlie Constantinou explore la lumière, la matière et l’histoire dans une collection dense et nuancée.

22.09.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat fashion jewelry necklace person footwear shoe overcoat long sleeve

Fashion Week

Chez Nanushka, une modernité tissée de gestes et d’héritages vivants

À Londres, Nanushka dévoile The Weave, une collection printemps-été 2026 inspirée par Clara Porset, où artisanat et modernité s’entrelacent avec grâce.

22.09.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat adult female person woman fashion jacket footwear shoe

Fashion Week

Chez Dilara Findikoglu, la liberté en héritage

La créatrice dévoile une collection poignante qui libère les femmes des prisons invisibles du passé.

22.09.2025 by Pauline Borgogno

French Riviera

Pure Gold Essence Revitalisante : le lancement signature de LA PRAIRIE

Un voile d’or, une caresse soyeuse, un éclat retrouvé. Avec Pure Gold Essence Revitalisante, La Prairie inaugure un nouveau chapitre dans l’art du soin. Plus qu’un geste cosmétique, une expérience sensorielle et émotionnelle, pensée pour redonner lumière, confort et vitalité à la peau.

21.09.2025 by Kamel Boussekaoui
