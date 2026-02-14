Fashion Week

Chez Calvin Klein Collection, l'élégance hédoniste selon Veronica Leoni

À New York, Veronica Leoni signe pour Calvin Klein Collection un Automne 2026-27 où la rigueur minimaliste exalte le corps et ravive l’ADN sensuel de la maison.

14.02.2026 by Pauline Borgogno
fashion adult female person woman cape shoe high heel walking handbag
Crédits : Courtesy of Calvin Klein

