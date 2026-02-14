Chez Calvin Klein Collection, l'élégance hédoniste selon Veronica Leoni
À New York, Veronica Leoni signe pour Calvin Klein Collection un Automne 2026-27 où la rigueur minimaliste exalte le corps et ravive l’ADN sensuel de la maison.
À New York, Veronica Leoni signe pour Calvin Klein Collection un Automne 2026-27 où la rigueur minimaliste exalte le corps et ravive l’ADN sensuel de la maison.
À l’occasion du lancement européen de la série FX Love Story : John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, Vestiaire Collective dévoile une sélection exclusive de plus de 800 pièces de seconde main inspirées de l’esthétique minimaliste et intemporelle du couple mythique.