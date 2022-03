Hommes

Les nouvelles égéries Acne Studios sont une famille pas comme les autres

Connus pour leur militantisme LGBT très médiatisé sur Instagram, Kordale et Kaleb Lewis incarnent une nouvelle Amérique plus tolérante et ouverte. Le couple et leurs 4 enfants viennent d'ailleurs de poser pour la nouvelle campagne Acne Studios, signe ultime d'un ralliement international à la cause gay. Royal.