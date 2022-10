À deux pas de la Gare du Nord, la plus ancienne caserne de pompiers de Paris devient le plus grand incubateur et accélérateur de transition écologique et sociale dans le monde du luxe et de la mode, en plus d'être le nouveau lieu pour échanger, dîner et s'amuser. Rencontre avec Maeva Bessis, sa directrice générale, dont la mission est de faire évoluer la mode, réinventer un quartier et offrir un nouveau territoire de rencontres et de jeux aux Parisiens.