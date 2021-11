Rencontre avec Assel Baimakhan, la nouvelle designer la plus en vue d'Asie centrale

Originaire du Kazakhstan, un pays célèbre pour ses vastes paysages spectaculaires, ses montagnes et ses chevaux sauvages, l'architecte d'intérieur primé Assel Baimakhan a toujours eu un lien étroit avec la nature et la décrit comme l'une de ses principales inspirations. Rencontre avec la designer qui mélange le moderne et l'ancien mieux que personne.