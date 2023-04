5 conseils pour faire durer votre maquillage plus longtemps

Le maquillage fraîchement appliqué a fière allure, mais après seulement quelques heures, il commence à s'estomper et à la fin de la nuit, il n'a souvent plus l'air soigné. Que pouvez-vous faire pour garder votre maquillage impeccable aussi longtemps que possible ? Voici nos astuces.