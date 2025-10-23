Beauté

Les soins MyBlend s'installent au Mandarin Oriental Lutetia

Portée par la vision du Dr Olivier Courtin, cette nouvelle collaboration incarne la promesse d’une expérience de soin inédite, conjuguant performance optimale et bien-être absolu.

23.10.2025 by Karen Rouach
Le Spa Akasha, au Mandarin Oriental Lutetia
