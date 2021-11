Quels sont les secrets de beauté de Poppy Delevingne ?

Beauté

Les secrets de beauté de Ninouk Akkerman

Issue d'un petit village rural des Pays-Bas, Ninouk Akkerman doit son arrivée dans le milieu de la mode à un heureux hasard : repérée lors d'un voyage à Amsterdam, cette brune magnétique apercue chez Dior, Lanvin et Prada est diplomée en sciences neurologiques et en Biologie Cellulaire. Entre deux shows, la new face en vue de l'Agence Ford a confié ses secrets de beauté à l'Officiel.