Marc Jacobs Beauty remet la fantaisie au cœur du maquillage
Attendue depuis plusieurs années, la renaissance de Marc Jacobs Beauty célèbre une beauté libre, expressive et résolument tournée vers la couleur.
Attendue depuis plusieurs années, la renaissance de Marc Jacobs Beauty célèbre une beauté libre, expressive et résolument tournée vers la couleur.
Naviguant avec aisance entre musique, cinéma et style, le rappeur, auteur-compositeur et producteur américain continue d’enrichirson univers créatif. Pendant sa tournée Circus Maximus, il a tourné deux films : ce mois-ci, on le verra dans L’Odyssée de Christopher Nolan, et en octobre il jouera son propre rôle dans la comédie Rolling Loud.