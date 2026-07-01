Beauté

Marc Jacobs Beauty remet la fantaisie au cœur du maquillage

Attendue depuis plusieurs années, la renaissance de Marc Jacobs Beauty célèbre une beauté libre, expressive et résolument tournée vers la couleur.

01.07.2026 by Pauline Borgogno
cosmetics lipstick
Crédits : Courtesy of Marc Jacobs Beauty

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