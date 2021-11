Pourquoi va-t-on succomber à la choucroute capillaire ?

Plus haut, toujours plus haut ! Le dernier défilé couture Valentino nous a donné des folles envies de volume capillaire. Pour connaître sa « choucroute » sur le bout des doigts, voici un historique des coiffures XXXL en 20 moments iconiques avec en guest-stars Kate Moss, Amy Winehouse, Lana Del Rey, Divine, Priscilla Presley et une martienne…