Que diriez-vous d’un plat sain, gourmand, végétarien, de saison, riche en fibres, en fer et en protéines végétales ? Ne cherchez pas plus loin, Les Commis — connus pour leurs recettes simples et efficaces — vous ont concocté les pâtes green les plus sexy de la saison. Comptez 30 minutes et 5 étapes avant de mettre les pieds sous la table !