Après plus de trois années de rénovation, la mythique boutique Tiffany & Co, vient de rouvrir ses portes à New York sur la célèbre Ve Avenue. Entre coupure de ruban avec Gal Gadot, concert privé de Katy Perry et invités triés sur le volet, New York était à la fête ce jeudi 27 avril dernier. Dès le lendemain, le joaillier ouvrait ses portes au public et la ville a ainsi pu découvrir l’univers unique au monde, de Tiffany & Co, entre joaillerie et art contemporain.