Sur l’initiative d’Anthony Vaccarello, Kering crée Saint Laurent Productions et présente trois fifilms signés David Cronenberg, Jacques Audiard et Paolo Sorrentino. Dans le même temps, LVMH lance 22 Montaigne Entertainment qui va promouvoir ses marques en partenariat avec l’industrie du divertissement. En parallèle, le maison de couture Chanel œuvre depuis toujours avec les plus grands réalisateurs.