Gigi Hadid adopte une nouvelle coupe de cheveux chic et déstructurée

Pas la peine d’attendre la première éclaircie printanière ou le thermomètre à 17 °C pour protéger votre peau des rayons du soleil. Comme on le sait, ce dernier grignote votre capitale jeunesse au quotidien. Une protection est donc à utiliser toute l’année et pas seulement quand on part au ski, en week-end ou au bord de la mer. Focus sur les nouveaux produits qui luttent contre les UVA, les UVB et qui sont de véritables boucliers antioxydants, anti-pollution, anti-tache et qui préviennent des premiers signes du photo-vieillissement.