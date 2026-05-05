10 produits de beauté à acheter en Mai 2026
En Mai, fais ce qu'il te plaît... on suit le dicton à la lettre avec cette nouvelle liste shopping pour prendre soin de notre peau.
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La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.