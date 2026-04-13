The Method, l'art de bouger sans contrainte (et de se faire du bien)
Chez The Method, le sport se libère de la performance pour devenir une expérience de plaisir, de reconnexion et de partage.
Chez The Method, le sport se libère de la performance pour devenir une expérience de plaisir, de reconnexion et de partage.
À Bellagio, promontoire enchanteur où se rencontrent les bras du Lac de Côme, le temps semble s’étirer avec grâce. C’est ici que s’élève le majestueux Grand Hotel Villa Serbelloni, silhouette iconique dont les façades Belle Époque dominent les eaux miroitantes.