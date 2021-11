Si le cycle menstruel est la chose la plus naturelle au monde, il peut aussi entraîner différentes gênes dont on se passerait volontiers. Ainsi, Claire Despagne, fondatrice de D+ for Care, s’est tournée vers des solutions saines et naturelles pour créer les compléments alimentaires INHER, tandis qu'Hélène Aubier, fondatrice de Huages, recommande l'huile de CBD. Pas de quoi remplacer le Spasfon, mais presque.