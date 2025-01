En 2025, la médecine esthétique s’affirme comme une discipline de pointe, conjuguant innovation et personnalisation. Pour faire le point sur les techniques les plus prisées, nous avons rencontré les Drs Alessandra et Murillo Fraga, références incontournables de São Paulo au Brésil. Voici leur analyse des interventions à privilégier cette année, entre expertises locales et tendances internationales.