Les dimanches estivaux de Maison Delano célèbrent le mouvement
Du 19 juillet au 30 août, Maison Delano transforme ses dimanches en parenthèses wellness où Pilates, design et art de vivre italien se rencontrent dans l’écrin de sa cour intérieure.
Du 19 juillet au 30 août, Maison Delano transforme ses dimanches en parenthèses wellness où Pilates, design et art de vivre italien se rencontrent dans l’écrin de sa cour intérieure.
Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.
Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.