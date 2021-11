Le Dermaroller est-il vraiment efficace ?

Ce rouleau garni de centaines de microaiguilles qu’on passe sur la peau crée des microblessures qui permettent une meilleure absorption des produits et stimulent la production de collagène. Fabienne Sebaoun, l'auteur de Lost in Skination, a testé l'objet et nous éclaire sur le sujet.