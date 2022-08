Pour un apéro, un pique-nique, ou un déjeuner au bord de l’eau, le cake salé est idéal, et on n'y pense pourtant pas assez… Simple et versatile, la recette de base se décline en une multitude de saveurs pour s’adapter à tous les palais. On opte aujourd’hui pour la version thon et olives parfaite pour l’été.