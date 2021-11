Céline Julien : "Ma volonté ? Transposer l’approche holistique de la santé sur la beauté"

Partisane d’une nouvelle cosmétique écolo, engagée et exigeante, Céline Julien, fondatrice de Ma Thérapie, lance un nouveau protocole de soin holistique combinant les disciplines ancestrales kobido et chi nei tsang. Rencontre avec cette naturopathe qui aide chacun d’entre nous à trouver équilibre intérieur et extérieur.