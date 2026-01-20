Bleph brow lift, la chirurgie invisible du regard contemporain
Approche globale et subtile du tiers supérieur du visage, le bleph brow lift incarne une nouvelle esthétique du regard, où la précision chirurgicale sert avant tout le naturel.
En 2026, la beauté a cessé de faire du bruit. Elle ne cherche plus à convaincre, encore moins à impressionner. Elle s’est déplacée vers quelque chose de plus intérieur, plus lent, plus exigeant. Elle se vit dans des lieux confidentiels, loin des regards pressés, dans des espaces où le temps semble volontairement suspendu.