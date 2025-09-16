Imaginez un endroit où le bleu de la mer Ionienne rencontre le vert des oliviers centenaires et où le luxe se marie avec la simplicité méditerranéenne. Il existe ! Niché sur la côte ouest du Péloponnèse, non loin des fameuses olives de Kalamata, des plages de sable fin de la Messénie, et des sites archéologiques envoûtants, forts de 4 500 ans d’histoire, comme le palais de Nestor à Pylos. Bienvenue au W Costa Navarino.