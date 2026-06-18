À Bordeaux, l’Athletic & Bath Club invente un nouvel art de vivre sportif
Ce nouveau club bordelais hybride incarne à la perfection cette tendance de fond où les frontières entre travail et bien-être deviennent de plus en plus floues.
Ce nouveau club bordelais hybride incarne à la perfection cette tendance de fond où les frontières entre travail et bien-être deviennent de plus en plus floues.
Travailler sur chaque facette d'une personnalité pour optimiser son parcours et son potentiel? C'est la pierre angulaire de Présence & Résonances, le concept novateur de coaching sur-mesure crée par la passionnée Aurélie Boutroy.