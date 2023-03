Be Well

Bien-être : et si on organisait notre quotidien en fonction de la Lune ?

Il est conseillé de se couper les cheveux à la pleine lune, d’appliquer un masque au premier croissant de lune et de garder les présentations stressantes pour le début du mois. Et si le vrai luxe signifiait le retour à des rythmes ancestraux et la fin du calendrier standard ?