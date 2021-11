Les Editions Cercle d’art effeuillent Roland-Garros

Si, au départ de l’action, le tennis doit beaucoup aux Français – le terme serait issu du “tenetz” des courtois amateurs de jeu de paume de l’année 1500 et suivantes – les Anglais l’ont indéniablement propulsé au firmament international. Terre battue, gazon... à chacun son terrain. En cette période d’échanges assidus de balles du côté d’Auteuil, quoi de plus confortable – pour se préserver de l’insolation– que de feuilleter les pages d’un ouvrage de photographies qui délivre la face B de Roland-Garros. Une coulisse signée Céline Clanet et Jérôme Bryon, publiée par les Editions Cercle d’art.