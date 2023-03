Une des foires les plus essentielles aux yeux du public comme du marché, Paris Photo annonce une édition 2022 exaltante. Comme chaque année, l’on retrouvera le meilleur de la photographie, de son histoire, de son présent et de son avenir, organisant la rencontre du meilleur d’hier et du plus prometteur de demain. L’Officiel a choisi de s’intéresser aux curatrices du secteur Curiosa, et du parcours Elles X Paris Photo, éclairant l’évènement par leur approche singulière et stimulante.