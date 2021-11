Quand Fendi contribue à dévoiler un “autre” Picasso...

A l’heure où les fonds privés constituent un paramètre essentiel voire décisif à la tenue d’expositions d’ampleur et à la restauration du patrimoine culturel, il est intéressant d’observer la constance de certaines Maisons en la matière. C’est le cas de Fendi : emblématique d’un certain style, la griffe fondée à Rome en 1925 a toujours cultivé les affinités avec le monde de la création artistique. Depuis 2013, sa volonté s’exprime via un solide apport financier, tout d’abord destiné à la restauration de la fontaine de Trévi – première des cinq fontaines romaines rénovées grâce à son soutien. Puis, en installant son siège dans le Palazzo della Civiltà Italiana entièrement rénové (2015), elle choisit de consacrer le rez-de-chaussée de l’édifice à la tenue d’expositions librement accessibles, avant de poursuivre sa démarche en accordant, notamment, un soutien triennal à la Galleria Borghese (2017 à 2019). Dans ce cadre, se déroule jusqu’à février prochain une importante exposition des sculptures de Picasso, conçue par Anna Coliva, directrice de l’institution, et placée sous le commissariat conjoint de Diana Widmaier-Picasso. A cette occasion L’Officiel Art a rencontré la petite-fille du maître.