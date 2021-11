Quand Eric Tong Cuong nous parle de foot et de musique... du grand art !

Assez de la malédiction des “hymnes” officiels scandés tout au long des Coupes du monde de football, oscillant invariablement entre carton jaune et carton rouge – le “Live It Up”, cru 2018 émis par Will Smith & Cie ne fait, hélas, pas exception à la teinte... Ce pénible paradoxe nous a incités à composer une BO underground, avec l’oreille éclairée et l’œil attentif d’Eric Tong Cuong, co-fondateur de BETC, ex-président d’EMI, créateur du label Naïve et de La Chose. Honneur à une année et à un pays forts en symboles : 1968 et le Brésil débutent donc notre passage des troupes en revue, car en ce brillant millésime, le légendaire Pelé remportait la Supercoupe des Champions intercontinentaux et une bande de mutants à forte pilosité faisait vibrer les fréquences do Brasil...