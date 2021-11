Connaissez-vous la Petricca Art Banking ?

Composée d'une équipe d'experts en art, Petricca Art Banking a pour but de satisfaire à la fois les collectionneurs expérimentés et les nouveaux collectionneurs avec une gamme complète de services sur mesure : conseil, achat et vente, aspects juridiques, transactions complexes, prêts structuration ou gestion de fonds d'art. Leur mission ? Guider et protéger la passion de leurs collectionneurs...