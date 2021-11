Au tout nouveau Macaal, une exposition célèbre l'Afrique loin des clichés

L'Officiel Art

1-54 Contemporary African Art Fair s’installe à Marrakech

Fondée en 2013 par Touria El Glaoui, la foire 1-54 Contemporary African Art prend ses marques à Londres avant de s’étendre à New York en 2015 et Marrakech cette année. Cette nouvelle édition démontre l’acuité du regard de sa créatrice et le potentiel d’un continent dont les artistes ont bien souvent été ignorés du monde de l’art. Une belle concomitance avec l’ouverture, en ce mois de février, du Museum of African Contemporary Art Al Maaden.