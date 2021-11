Hennessy au cœur de la création

Solidement inscrite dans des collaborations avec des artistes et designers, Hennessy a franchi un cap dans son engagement en soutenant, il y a peu, l’exposition consacrée par le Centquatre-Paris au street artist Vhils (mai à juillet derniers). Mais elle développe également une série d’expositions librement accessibles par les visiteurs de la Maison de cognac, sise dans la ville éponyme. Elle y démontre l’ampleur de son approche en exposant les réalisations de Vhils, à l’occasion de la sortie de l’édition limitée Hennessy Very Special. Ce week-end, dans le cadre des Journées particulières, via l’exposition “Make the invisible visible”, occasion est donnée aux visiteurs d’aborder le processus de réalisation des œuvres. L’Officiel Art s’est entretenu avec Fabienne Moreau, responsable du patrimoine et des actions culturelles chez Hennessy.